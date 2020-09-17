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Российская TechnoLogica стала дистрибьютором Pilium Audio


17.09.2020 00:33

 

 

Торговая марка Pilium Audio (Греция) появилась в 2014 году. В ассортименте компании – аудиокомпоненты класса Ultra High End. Инженеры Pilium с гордостью заявляют, что все фирменные устройства созданы с использованием компонентов и материалов категории “cost is no object” (цена не имеет значения). Вся техника Pilium Audio изготавливается вручную.

 

Тороидальные трансформаторы категории Ultra Quality Grade – благодаря им мощность силовой части в усилителях достигает 3,0 кВА, 4,0 кВА и 5,0 кВА, долговечные конденсаторы, и сверхширокополосные транзисторы изготовлены на заказ, специально для Pilium Audio. Печатные платы усилителей созданы по военным спецификациям. Фирменные усилители оснащаются микропроцессорами с цифровым управлением постоянного тока; предусмотрен мониторинг температуры устройств.

 

Все усилители, включая интегральные, построены по принципу «настоящее двойное моно» – для работы им требуются два силовых кабеля, а паре моноблоков Hercules – четыре. К слову, один интегральный усилитель Pilium Leonidas весит 100 кг, стереомощник Achilles – 120 кг, а пара моноблоков Hercules – 214 кг.

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