Российские новинки модельного ряда Pro-Ject

19.05.2026 17:36

Две новинки модельного ряда Pro-Ject появились в продаже на российском рынке. Это проигрыватель компакт-дисков CD Box RS2 Tube и фонокорректор Tube Box E.



Pro-Ject CD Box RS2 Tube – плеер High End класса, оптимизированный для воспроизведения дисков Red Book CD-DA с точностью «бит в бит». Дисковый привод аппарата – DM-3381 с верхней загрузкой. Усовершенствованный прижим из алюминиевого сплава идеально сбалансирован и обеспечивает отличную фиксацию компакт-дисков. Используемый сервопривод Blue Tiger CD-88, как и транспортный механизм, разработан компанией SUOS. ЦАП – на базе микросхемы Texas Instruments PCM1796, работающий в полностью дифференциальном режиме. Плеер оснащается балансным выходным каскадом на двух двойных триодах E88CC, балансными XLR и небалансными RCA выходами, оптическим и коаксиальным цифровым выходами. Аналоговые схемы для выходов полностью раздельные и могут использоваться одновременно. На ЖК-дисплее отображаются время воспроизведения диска, основные режимы работы, название композиции и альбома. В комплект поставки входит пульт дистанционного управления.



Pro-Ject Tube Box E – фонокорректор, рассчитанный на подключение ММ или MC-звукоснимателей. На передней панели устройства расположены кнопки выбора коэффициента усиления и включения Subsonic-фильтра. Схема фонокорректора выполнена на дискретных компонентах с полевыми транзисторами на входе и буферным каскадом на лампах ECC83 на выходе. RIAA-коррекция – двухступенчатая, с использованием активной и пассивной частей, что позволило свести к минимуму шумы и искажения. Входные и выходные RCA-разъёмы на задней панели – с позолоченными контактами.