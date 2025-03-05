Российские потребители не экономят на качестве

05.03.2025 22:12

Маркетологи бренда Skyworth поделились результатами исследования, проведённого компанией GFK, согласно которым продажи в России телевизоров премиум-класса выросли в прошлом году более чем на 15%, а телевизоров с экранами с диагональю более 70 – более чем на 40%.



Результаты исследования говорят о том, что россияне проявляют всё больший интерес к премиальным, многофункциональным и высокотехнологичным моделям телевизоров, пусть и более дорогим. Рост продаж устройств среднего и выше среднего ценовых сегментов составил для телевизоров ценой в диапазоне от 40000 до 50000 рублей – 10%, от 60000 до 70000 – 20%, дороже 100000 рублей – 17%. Примечательно, что доля недорогих моделей (стоимостью до 15000 рублей) сократилась более чем на 30%, и это также говорит о том, что потребители готовы инвестировать в более дорогие и качественные устройства.



Растёт и популярность телевизоров на базе технологий QLED и Mini LED. По данным GFK, за прошедший год их продажи выросли более чем на 50%. Более 90% проданных телевизоров – это модели с поддержкой Smart TV. Компания Skyworth в полном соответствии с трендами предлагает рынку высокотехнологичные устройства, такие, как, например, первый в мире телевизор со встроенным искусственным интеллектом DeepSeek.



