Российские стрелочники?

18.06.2024 12:17

Появилась информация ещё об одной новинке российского бренда Premiera (недавно мы писали о новом фирменном усилителе класса AB Premiera A1).

По некоторым данным, в модельном ряду Premiera уже в ближайшее время появится ещё один интегральный усилитель. Сообщается, что новинка, вероятно, будет иметь номинальную выходную мощность 55 Вт на канал (8 Ом). Новый усилитель, как ожидается, будет оснащаться встроенным фонокорректором и разъёмами HDMI ARC и USB (для коммутации с внешними накопителями), а также поддерживать подключение по Bluetooth (5.0). В числе прочих особенностей Premiera A2 (рабочее название) – стрелочные индикаторы, а также потенциометры тембра и баланса.

Напоминаем, что вся информация – предварительная; официальных анонсов от производителя ещё не поступало. Торговая марка Premiera принадлежит российской компании АО «ММС» Все фирменные продукты разрабатываются в Москве, выпуск готовых изделий осуществляется партнёрскими производственными компаниями в Корее, Китае и на Тайване. В модельном ряду представлены проигрыватели виниловых пластинок, акустические системы и сабвуферы, усилители.



