Российский Analog Renaissance – российским виниломанам

12.07.2023 11:36

Просто, удобно, надёжно и красиво – просто новая подставка для виниловых дисков, разработанная дизайнерами российской компании Analog Renaissance.



Новинка, Analog Renaissance Bend, уже поступила в продажу. Это настольная подставка для виниловых пластинок, сделанная из стального листа толщиной 1,5 мм. Лист металла сгибается два раза; заднюю «стенку», на которую опирается стопка пластинок, украшает вырезанное стилизованное изображение винилового диска, переднюю «ножку» – логотип компании-производителя. Стильно и ничего лишнего.



По высоте и ширине подставка соответствует размерам конверта для пластинок. Глубина подставки рассчитана на небольшую коллекцию дисков – до 30 шт. Благодаря точно рассчитанной форме Bend сохраняет устойчивость даже при полной загрузке; доступу к дискам ничто не мешает. Цвета подставки – белый или чёрный, розничная цена – 3700 рублей.