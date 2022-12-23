ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Российский потребитель – за TWS!


23.12.2022 12:45

 

 

Предновогодний аналитический отчёт экспертов группы М.Видео-Эльдорадо свидетельствует об увеличении спроса на полностью беспроводные наушники.

 

Россияне продолжают активно переходить на аксессуары с подключением по Bluetooth: по оценкам аналитиков, к концу года количество проданных устройств достигнет 13 миллионов; это почти на 10% больше по сравнению с продажами прошлого года. Около 50% приходится на полностью беспроводные TWS-наушники – производители выпускают всё больше таких моделей, причём новые разработки становятся более совершенными технически и более доступными по цене, расширяется ассортимент в базовом и среднем ценовых сегментах. Если ещё несколько лет назад такие аксессуары были доступны в основном в верхнем ценовом диапазоне, то сейчас в российских магазинах можно найти модели и за 1000 рублей. Что касается цен на True Wireless Stereo (полностью беспроводные) наушники-вкладыши, сумма среднего чека на такую покупку по сравнению с прошлым годом снижается почти до 3,5 тысяч рублей – это на 28% меньше, чем годом ранее, и примерно вдвое ниже показателей за 2020 год.

 

Эксперты отмечают усиление тренда: потребители всё чаще отказываются от проводных устройств, делая выбор в пользу беспроводных; всё более массовыми становятся «умные» колонки и электроника, управляемая смартфоном или голосом, через виртуального ассистента. Совокупная доля беспроводных моделей наушников составила 60% от объёма продаж в России наушников всех типов. Такие устройства часто покупают в качестве подарка (особенно сейчас, в предновогодний период), они входят в топ-10 товаров по поиску. Ещё один новый тренд – рост популярности электронных экосистем: наушники приобретаются в дополнение к смартфонам и смарт-часам или фитнес-трекерам того же бренда. Здесь лидерами являются бренды из Китая: Xiaomi, Realme, Huawei и др. В числе наиболее популярных моделей наушников – по-прежнему продукция JBL и Apple.

Связанные новости:
 Телевизор без проводов - 20.12.2022 19:52
 «Нам бы телевизор поумнее…»  - 01.12.2022 10:26
 Активные тренировки с Soundcore Sport X10 - 20.10.2022 11:34
 Hisense снижает цены - 19.09.2022 01:32
 TWS-наушники вырываются вперёд - 18.07.2022 15:16
 Что покупают российские меломаны?  - 12.07.2022 10:56
 TWS по-настоящему - 11.05.2022 10:22
 В РФ растёт интерес к «умному дому»  - 20.04.2022 02:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2022 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007