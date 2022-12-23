Российский потребитель – за TWS!

23.12.2022 12:45

Предновогодний аналитический отчёт экспертов группы М.Видео-Эльдорадо свидетельствует об увеличении спроса на полностью беспроводные наушники.



Россияне продолжают активно переходить на аксессуары с подключением по Bluetooth: по оценкам аналитиков, к концу года количество проданных устройств достигнет 13 миллионов; это почти на 10% больше по сравнению с продажами прошлого года. Около 50% приходится на полностью беспроводные TWS-наушники – производители выпускают всё больше таких моделей, причём новые разработки становятся более совершенными технически и более доступными по цене, расширяется ассортимент в базовом и среднем ценовых сегментах. Если ещё несколько лет назад такие аксессуары были доступны в основном в верхнем ценовом диапазоне, то сейчас в российских магазинах можно найти модели и за 1000 рублей. Что касается цен на True Wireless Stereo (полностью беспроводные) наушники-вкладыши, сумма среднего чека на такую покупку по сравнению с прошлым годом снижается почти до 3,5 тысяч рублей – это на 28% меньше, чем годом ранее, и примерно вдвое ниже показателей за 2020 год.



Эксперты отмечают усиление тренда: потребители всё чаще отказываются от проводных устройств, делая выбор в пользу беспроводных; всё более массовыми становятся «умные» колонки и электроника, управляемая смартфоном или голосом, через виртуального ассистента. Совокупная доля беспроводных моделей наушников составила 60% от объёма продаж в России наушников всех типов. Такие устройства часто покупают в качестве подарка (особенно сейчас, в предновогодний период), они входят в топ-10 товаров по поиску. Ещё один новый тренд – рост популярности электронных экосистем: наушники приобретаются в дополнение к смартфонам и смарт-часам или фитнес-трекерам того же бренда. Здесь лидерами являются бренды из Китая: Xiaomi, Realme, Huawei и др. В числе наиболее популярных моделей наушников – по-прежнему продукция JBL и Apple.



