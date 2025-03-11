Российский рынок проекторов сокращается?

11.03.2025 11:07

Данные аналитического отчёта компании ITResearch говорят о том, что российский рынок мультимедийных видеопроекторов сокращается. Динамика продаж негативная: за 2024 год было продано на 28,4% проекторов меньше в штуках и на 25,4% − в деньгах.



Хорошо продавались сверхдешёвые LED LCD-устройства, а вот итоги продаж в инсталляционном сегменте оказались весьма скромными. В третьем квартале 2024 года наблюдался внушительный рост, он составил 24%. Однако по итогам трёх кварталов динамика всё равно оказалась негативной – общее снижение по сравнению с тем же периодом 2023 года составило 13%. Две трети продаж (в штуках) обеспечили бренды-лидеры Infocus, Cactus, Wanbo, следующий за ними с минимальным отрывом Acer, а также Hiper и Exell. Лидеры в денежном выражении – модели инсталляционного сегмента, выпускаемые компаниями Barco и Panasonic.



Стоит отметить, что в 2023 году продажи проекторов были высокими – рынок быстро и активно восстанавливался после провального 2022 года; специалисты рекомендуют иметь это в виду, анализируя объёмы продаж в 2024 году.



