Российский «умный» дом в цифрах

01.09.2025 11:05

Опрос российских потребителей провела компания «Авито». Эксперты выяснили, какая сумма за год тратится на приобретение интеллектуальных домашних устройств.



В опросе принимали участие 10000 человек старше 18 лет. Каждый второй (51%) заявил, что является владельцем того или иного «умного» гаджета. Почти такое же количество опрошенных (47%) собирается купить подобное устройство в течение года. При этом 34% респондентов указали, что не уверены в том, хотят ли они совершать такую покупку, а 19% однозначно в ней не заинтересованы. Те, кто «за» высокий интеллект домашней электроники – молоды: желание стать обладателем смарт-спикера или лампочки чаще всего изъявляли респонденты в возрасте от 25 до 34 лет (52%) и от 18 до 24 лет (50%). Самыми популярными устройствами являются «умные» колонки (34%), различные бытовые приборы с Wi‑Fi (пылесосы, мультиварки и пр., 22%), менее распространены «умные» лампочки и пр. элементы систем освещения (12%). Средняя сумма средств, потраченных за год на их приобретение и эксплуатацию, составила весьма скромные 16700 рублей. Доля тех, кто готов вкладывать много, невелика: 6% готовы расстаться с более чем 50000 рублей, 8% могут себе позволить траты от 30001 до 50000 рублей. В диапазоне до 30 тысяч рублей доли распределились довольно равномерно, что не означает неискренности отвечавших, но может говорить и об их формальном подходе к опросу: до 3000 рублей – 10%, 3001-5000 рублей – 12%, 5001-10000 рублей – 16%, 10001-15000 рублей – 13%, 15001-30000 рублей – 12%.



Традиционно главными причинами покупок называли удобство управления бытовыми процессами (46%), возможность удалённого контроля (34%) и «для развлечения» (34%). При этом об интеграции приобретаемых устройств в единую систему задумываются всего 12% пользователей. Причины, по которым россияне не хотят связываться с «умной» домашней электроникой или не планируют новые покупки, следующие: отсутствие необходимости (хватает обычной техники, 45%), дороговизна (37%), достаточно тех ИИ-устройств, что уже есть (19%), нет недоверия к технологиям (10%), сложно установить и настроить (8%), мало информации (7%), нет понимания, как эти устройства работают (7%), гаджеты разных брендов несовместимы (4%). Источники информации, стимулирующие российских потребителей к покупкам – это друзья/коллеги/родственники (33%), сайты и маркетплейсы (22%), видеоплатформы (17%), блогеры и техноблогеры (14%), наружная реклама (8%).



