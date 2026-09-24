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Российским аудиофилам: Moon Compass 461 и 491


24.09.2026 13:11

 

 

В России начались продажи новых компонентов из серии Compass, выпускаемых под брендом Moon. Первое устройство из этой линейки, интегральный усилитель-стример (модель 371), появился в конце прошлого года, а теперь у российских аудиофилов появилась возможность приобрести компоненты более высокого уровня: предусилитель со встроенными стримером и ЦАП Moon 491 и двухканальный усилитель мощности Moon 461.

 

Moon 491-й – универсальный аппарат, оснащаемый, помимо предусилителя и цифро-аналогового преобразователя, встроенным MM/MC-фонокорректором и усилителем для наушников. Используемая стриминговая платформа – MiND 2. Подключение источников осуществляется как балансным, так и небалансным способом, поддерживается передача по Bluetooth и Airplay2.

 

Мощность усилителя Moon 461 составляет 150 Вт при нагрузке 8 Ом и в 300 Вт при нагрузке 4 Ом. Усилитель может быть переведён в мостовой режим с возрастанием выходной мощности до 450 Вт (8 Ом). Блоки питания – два фирменных модуля Moon Hybrid Power в конфигурации «двойное моно».

 

Предусилитель Moon 491 и усилитель Moon 461 выпускаются в двух вариантах отделки: в полностью чёрном корпусе и с серебристыми «щёчками» на передней панели. Рекомендованные розничные цены в РФ: 603900 рублей и 783900 рублей соответственно.

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