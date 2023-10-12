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Российским потребителям покажут Magnetar UDP900


12.10.2023 15:03

 

 

В рамках выставки Hi-Fi & High End Show, которая будет проходить в Москве с 20 по 22 октября, состоится российская премьера нового UHD-плеера Magnetar UDP900. Новинку можно будет увидеть в числе других экспонатов, которые представит на своём стенде компания Simple Distribution.

 

Плеер Magnetar UDP900 весит почти вдвое больше, чем модель предыдущего поколения UDP800: его вес – более 15 кг при габаритах 445 x 321 x 133 мм. Корпус сделан из алюминиевого сплава; в основании – двуслойная стальная рама. Внутренние компоненты имеют независимое экранирование с использованием металлического короба, что позволило значительно снизить вибрацию, шум и помехи от внешних магнитных полей и добиться чистого звука и изображения.

 

Устройство оснащается двумя независимыми мощными источниками питания с малым падением напряжения и ЦАПами с температурно-стабилизированными кварцевыми генераторами опорных частот (TCXO). Magnetar UDP900 поддерживает Dolby Vision и HDR 10+ и драйверы XMOS USB Audio. На задней панели расположены коаксиальные и оптические выходы, балансные XLR, позолоченные RCA, 7.1-канальный порт USB для подключения внешнего ЦАПа. Предусмотрена возможность воспроизведения медиафайлов по сетевому протоколу DLNA и с USB-накопителей. Поддерживаются внешние диски ёмкостью до 16 ТБ и все популярные типы оптических носителей, включая диски Blu-ray UHD 4K.

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