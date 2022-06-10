Российское ВКС-приложение Vinteo Mobile

10.06.2022 13:19

Российский разработчик решений для видеоконференцсвязи класса telepresence компания Vinteo выпустила собственное мобильное приложение для видеосвязи. Vinteo Mobile сохраняет все возможности MCU-серверов Vinteo, работает в мобильных операционных системах iOS и Android, имеет встроенный функционал синхронных переводов. Новое решение – прямая альтернатива аналогичным продуктам иностранных ВКС-вендоров в технологическим сегменте telepresence (Cisco, Poly, Lifesize, Avaya и др.).



Vinteo Mobile – полнофункциональный мобильный клиент, который устанавливается на смартфоны и планшеты под управлением Android и iOS. Подключение к сеансам видеосвязи обеспечивается по протоколу WebRTC. С помощью приложения можно осуществлять видеозвонков различного типа («точка-точка» и в конференц-комнаты на сервере ВКС), демонстрировать контент. Для защиты от утечек информации используется встроенное шифрование. Поддерживается технология раздельных аудиоканалов для общения на нескольких языках и синхронных переводов в видеоконференциях.

Вариантов подключения к конференциям несколько, в том числе с авторизацией на сервере или анонимно по номеру конференции или гиперссылке. Подключение возможно сразу после установки, с минимальными настройками. Можно объединять контакты в группы, синхронизировать данные с другими устройствами, вести историю звонков. Ограничений по возможности отображения на экране смартфона или планшета участников конференции нет, их количество определяется возможностями сервера ВКС. Программный сервер Vinteo позволяет отображать на одном экране до 256 участников конференции.



Основные пользователи Vinteo Mobile – государственные ведомства, коммерческие организации, медицинские центры, образовательные учреждения и пр. Бесплатное приложение доступно для скачивания в RuStore, Huawei AppGallery, AppStore и Google Play.



