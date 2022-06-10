ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Российское ВКС-приложение Vinteo Mobile


10.06.2022 13:19

 

 

Российский разработчик решений для видеоконференцсвязи класса telepresence компания Vinteo выпустила собственное мобильное приложение для видеосвязи. Vinteo Mobile сохраняет все возможности MCU-серверов Vinteo, работает в мобильных операционных системах iOS и Android, имеет встроенный функционал синхронных переводов. Новое решение – прямая альтернатива аналогичным продуктам иностранных ВКС-вендоров в технологическим сегменте telepresence (Cisco, Poly, Lifesize, Avaya и др.).

 

Vinteo Mobile – полнофункциональный мобильный клиент, который устанавливается на смартфоны и планшеты под управлением Android и iOS. Подключение к сеансам видеосвязи обеспечивается по протоколу WebRTC. С помощью приложения можно осуществлять видеозвонков различного типа («точка-точка» и в конференц-комнаты на сервере ВКС), демонстрировать контент. Для защиты от утечек информации используется встроенное шифрование. Поддерживается технология раздельных аудиоканалов для общения на нескольких языках и синхронных переводов в видеоконференциях.

 

Вариантов подключения к конференциям несколько, в том числе с авторизацией на сервере или анонимно по номеру конференции или гиперссылке. Подключение возможно сразу после установки, с минимальными настройками. Можно объединять контакты в группы, синхронизировать данные с другими устройствами, вести историю звонков. Ограничений по возможности отображения на экране смартфона или планшета участников конференции нет, их количество определяется возможностями сервера ВКС. Программный сервер Vinteo позволяет отображать на одном экране до 256 участников конференции.

 

Основные пользователи Vinteo Mobile – государственные ведомства, коммерческие организации, медицинские центры, образовательные учреждения и пр. Бесплатное приложение доступно для скачивания в RuStore, Huawei AppGallery, AppStore и Google Play.

Связанные новости:
 В РФ растёт интерес к «умному дому»  - 20.04.2022 02:00
 WyreStorm Apollo: первый саунд-видеобар для ВКС - 14.04.2022 11:48
 Гибридный формат: быть или не быть - 23.02.2022 10:50
 ВКС-гарнитура Logitech Zone Wired Earbuds  - 22.02.2022 12:42
 Shure и Barco улучшат качество беспроводной ВКС - 11.05.2021 11:00
 POWERGRIP для европейского рынка - 07.02.2020 12:48
 Polymedia и LifeSize Communications выводят «облачные» решения для видеоконференцсвязи - 30.09.2011 17:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2022 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007