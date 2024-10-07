Российскую аудиотехнику – в массы!

07.10.2024 19:17

26 и 27 октября в Москве состоится открытие нового аудиосалона. Магазин-шоурум «Русский Звук» на проспекте Вернадского, 29, обещает стать местом встреч московских аудиофилов, истинных ценителей качественного звука, которым интересны не только самые современные высокотехнологичные новинки, но и винтажные устройства.



У шоурума есть интересная особенность: в нём будет широко представлена продукция российского производства. В число брендов, которые изъявили желание использовать новую торговую точку для демонстрации своей техники, вошли Styleacoustic, Sciber Audio, Magma Studio, AM Audio, Filin Audio, Griko, ii Labs, Kennerton Audio Equipment, Perun Audio Electroacoustics, Phenomenon Audio Electroacoustics, Acoustic Shield, System Elements, Лаборатория Абдрахманова, Artist Monitors, Snorry Isodynamic, Bigman, Art cables, Gamma Audio, SAS, Flying Lemon и пр. Среди будущих участников экспозиции – компания из Краснодара Demograf Audio, производитель акустических систем (в том числе с оформлением типа «лабиринт») Tsibizov.Audio и Hi-Fi аудиоателье Gerbera Sound.



Для наилучшей презентации возможностей экспонируемого оборудования все помещения шоурума прошли акустическую обработку; используются аналоговые и цифровые источники высочайшего уровня; компоненты демонстрируемых комплектов тщательно подобраны для максимального соответствия. Посетители смогут получить консультации по выбору аудиоустройств у самых опытных специалистов; по выходным дням планируется проведение встреч «Клуба Московских Аудиофилов». В салоне будут проходить сравнительные прослушивания, в том числе винтажной аудиотехники, «слепые» тесты и т.д. Более подробную информацию можно будет получить до открытия шоурума, на выставке Hi-Fi & High End Show, в комнате 1004 гостиницы «Альянс Бородино».



