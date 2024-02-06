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Россияне «распробовали» смарт-технику для дома


06.02.2024 11:41

 

 

Компания МегаФон провела исследование, которое показало, что продажи в России товаров для «умного» дома выросли за год на 90%. Учитывались продажи объединённой розничной сети МегаФона и Yota.

 

Одна из наиболее динамично растущих групп товаров – «умные» колонки: в 2023 году их было продано в 2,3 раза больше, чем в предыдущем. Результаты многочисленных опросов свидетельствуют о том, что смарт-спикеры входят в число самых желанных подарков, которые россияне хотели бы получить на Новый Год, день рождения и т.д. Кроме того, растущий интерес к ним является в том числе следствием расширения ассортимента выпускаемых устройств этой категории, снижением цен, а также промо-активностью производителей.

 

Аналитики отмечают, что у потребителей растёт интерес и к сопутствующей бытовой технике, которой можно управлять голосом или со смартфона. Так, например, на 34% выросли продажи смарт-чайников. Непосредственно в категории устройств для «умного» дома наибольшей популярностью пользовались смарт-розетки и датчики температуры и влажности: рост продаж составил 52% и 88% соответственно (в натуральном выражении). Отмечается повышение интереса к таким устройствам, как датчики движения, протечек и дыма. Интеллектуальное освещение востребовано меньше: спрос на «умные» лампы и светильники увеличился всего на 14%.

 

Самыми активными пользователями всевозможных домашних интеллектуальных устройств и, следовательно, основными их покупателями стали в прошедшем году жители Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Нижегородской области, Красноярского края и Новосибирской области. В одном только столичном регионе спрос на такие товары увеличился в полтора раза.

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