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Rotel отмечает шестидесятилетие


12.07.2021 10:35

 

 

Компания была основана в 1961 году как семейное предприятие. Семья Тачикава (Tachikawa) владеет торговой маркой по сей день; сейчас во главе бизнеса стоит управляющий директор Питер Као (Peter Kao), племянник Томико Тачикава (Tomiko Tachikawa).

 

За шесть десятилетий под брендом Rotel было выпущено более двух миллионов устройств 630 моделей, в том числе 100 моделей интегральных усилителей, 85 – усилителей мощности, 40 – CD-плееров, 30 – процессоров/ресиверов для домашнего кинотеатра, более 120 моделей тюнеров и AV-ресиверов, и т.д. Перечень выпускавшейся и выпускаемой продукции включает также устройства защиты от электрических помех, эквалайзеры, DVD-проигрыватели, акустические системы, стойки для оборудования, усилители для наушников автомобильные усилители и многое другое. Компоненты Rotel продаются в 60 странах мира через сеть независимых дистрибьюторов.

 

Юбилей отмечается с размахом – сопутствующие мероприятия будут проводиться до конца года. Rotel планирует представить несколько новинок, а также «особые» юбилейные версии уже выпускаемых компонентов. С начала юбилейного для Rotel года компания уже анонсировала пять новых моделей с маркировкой MKII. Это усилители 14-й и 15-й серий A14MKII, RA-1572MKII и RA-1592MKII, а также предварительные усилители RC-1572MKII и RC-1590MKII.

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