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RowOne возобновила работу


15.05.2020 07:00

 

 

Американская компания RowOne, производитель кинотеатральных кресел, возобновила свою работу под руководством Тодда Гирдиса (Todd Girdis), ранее занимавшего в компании должность директора по продажам и маркетингу, и купившего её у бывшего владельца Роберта Криббса (Robert Cribbs) в феврале нынешнего года.

 

В числе конкурентных преимуществ RowOne – выполнение заказов в течение семи рабочих дней. Для сравнения, средний срок поставки у других производителей составляет в среднем 8-10 недель. Кроме того, по согласованию с дилером, RowOne готова собственными силами доставлять свою продукцию конечному покупателю.

 

В ассортименте компании – несколько базовых линеек. Любая модель может быть выполнена в виде отдельного кресла, софы, так называемого loveseat (то есть сдвоенного кресла без разделяющего зрителей подлокотника) или ряда кресел. Кинотеатральные кресла RowOne комплектуются USB-разъёмом для подзарядки гаджетов, моторизованной системой регулировки наклона спинки и полыми подлокотниками, внутри которых можно хранить различные мелочи, журналы или книги, пульты управления и пр. В моделях некоторых серий имеется декоративная и функциональная подсветка; кресла могут быть оборудованы блоком памяти.

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