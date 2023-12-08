Розыгрыш призов на «Винил Джем 2023»

08.12.2023 11:37

Традиционные для выставки-продажи «Винил Джем» розыгрыши призов – в виде конкурсов и лотерей – пройдут и в этом году. Вручение призов состоится в Hi-Fi салоне компании «Нота Плюс», которая является «хозяйкой» мероприятия.



Информационный портал AVREPORT.RU проведёт в рамках выставки собственный конкурс. Участники конкурса получат шанс стать обладателями призов, милых сердцу любого истинного меломана. Призы для нашего конкурса любезно предоставили компании «Т-Арт», Overton и Armada Sound; это комплект щёток для чистки виниловых пластинок и головки звукоснимателя Dynavox 203920; книга Юрия Гришина Charisma Label (лимитированное издание – всего 1000 экземпляров!), в которой собрано больше 1800 цветных изображений оригинальных лейблов и конвертов; виниловая пластинка The Rosenberg with Tim Kliphuis LIVE, выпущенная компанией Thorens.



Чтобы принять участие в конкурсе, нужно выполнить три очень простых условия: 1). подписаться на канал AVREPORT.RU в Telegram; 2). подписаться на каналы «Ноты Плюс» в «Телеграм» и «ВКонтакте»; 3). прийти на выставку-продажу «Винил Джем 2023» в субботу 16 декабря и дождаться розыгрыша призов, который состоится в 17:00. Победители будут определены случайным образом.



