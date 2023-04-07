Розыгрыши призов на Fresh Hi-Fi&Vinyl Show 2023!

07.04.2023 13:32

Завтра начнёт свою работу Fresh Hi-Fi & Vinyl Show. Гостей выставки ждут не только два дня полного погружения в мир Hi-Fi во всём его разнообразии, но и подарки!

Среди всех посетителей, пришедших в субботу и воскресенье в московский отель Holiday Tagansky, организаторы Fresh Hi-Fi & Vinyl Show разыграют суперприз – набор изолирующих подставок IsoAcoustics и книгу Михаила Кучеренко «СтереоПравда. Неполиткорректная история High End Audio». Если счастливого победителя не окажется на месте в момент объявления результатов розыгрыша, ему сообщат о выигрыше по электронной почте.

Это ещё не все: и в субботу, и в воскресенье можно принять участие в викторине, победители которой увезут с выставки приятные и полезные призы от компании En-Trade Distribution, Галереи безупречной электроники «Назаров» и др. Начало в 16:00, сбор участников – в зоне регистрации.

В дни проведения выставки в комнате №237 будут проходить встречи с Михаилом Кучеренко. В программе: беседы о High-End Audio, обсуждение книги «СтереоПравда. Неполиткорректная история High End Audio», автограф-сессия. Приходите, будет интересно, весело, полезно!



