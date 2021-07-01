RTi: устройства для передачи видео

01.07.2021 00:01

В ассортименте компании появились устройства для передачи и коммутации видео собственного производства. Это комплект для передачи видео по HDBaseT 100M 4K60 4:4:4 ARC Ethernet RTi VEX100-18G и система для передачи видео 4K по IP RTi VIP-UHD.



RTi VEX100-18G обладает максимально возможным набором функций и характеристик для передачи видео 4K по витой паре с использованием технологии HDBaseT. Предусмотрена поддержка HDCP 2.2, питание по технологии PoH (Power over HDBaseT) – подавать питание можно на приемник или на передатчик, а также двунаправленная передача управления по ИК и RS232 и поддержка ARC (Audio Return Channel). Расстояние, на которое передаётся сигнал: видео 4K UHD – до 70 м (Full 3840 x 2160 при 50/60 Гц, разрешение 4:4:4); 1080P – до 100 м. Новинка поддерживает все известные аудиоформаты HDMI, включая передачу Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Digital Plus и DTS-HD Master Audio.



Гибкая масштабируемая система RTi VIP-UHD состоит из приёмника, передатчика и модуля управления и позволяет организовать передачу видео 4K неограниченной размерности на базе гигабитной локальной сети. В дополнение к аудио и видео система передаёт и маршрутизирует управляющие сигналы ИК, RS-232, USB / KVM. Настройка осуществляется в Integration Designer APEX, интуитивно понятна и не требует специальной подготовки. Модуль управления имеет два сетевых интерфейса: один для сети с приёмниками и передатчиками, второй для сети управления, что позволяет физически изолировать две сети, исключая необходимость создавать VLANы и маршрутизацию. В качестве коммутаторов можно использовать устройства Luxul серий AMS и XMS. Решение подходит как для коммерческих, так и для жилых помещений.