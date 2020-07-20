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Ruark Audio представляет аудиосистему R3


20.07.2020 10:08

 

 

Аудио бренд Ruark расширил свой ассортимент, выпустив новую модель музыкальной системы категории «всё-в-одном» R3. Новинка – самое миниатюрное устройство в «семействе» и предназначается тем потребителям, кому R5 и R7 кажутся чересчур громоздкими.

 

Размеры Ruark R3 (ВхШхГ): 167 x 420 x 220 мм. Система комплектуется тканевым грилем и OLED дисплеем, на верхней панели размещается фирменный элемент управления RotoDial. «На борту» – встроенный проигрыватель CD, DAB/DAB+ и FM тюнер, а также двухканальный усилитель класса A-B. Устройство поддерживает подключение по Wi-Fi и Bluetooth: пользователи имеют доступ к Spotify Connect, TIDAL, Amazon Music и Deezer. Есть аналоговый и оптический цифровой аудио входы и разъём USB Type C. Отделка корпуса: Rich Walnut (орех) и Soft Grey (серый); лаковое покрытие. Отгрузки начнутся в августе.

 

В самой компании новинку называют «умным радио», однако голосового управления в ней нет – и не планируется. Тем не менее, по утверждению руководства, рынок очень ждёт R3, и две первые производственные партии уже полностью раскуплены – по предзаказам. В Ruark ожидают, что, несмотря на общую ситуацию в отрасли, связанную с пандемией, 2020 год станет одним из самых удачных для компании: потребители вынуждены оставаться дома, и тратят деньги, отложенные на путешествия, на домашние развлечения.

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