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Ruark: идеальное сочетание


10.06.2026 13:47

 

 

Две новинки Ruark – «аудиокомбайн» R710 и напольные громкоговорители Talisman-R. Первая представляет собой музыкальную консоль с проигрывателем компакт-дисков, стримером, поддержкой Интернет-радио и Bluetooth; вторая – «реинкарнация» популярной в 1990-х модели акустических систем, которая закрепила в сознании потребителей тезис «колонки Ruark звучат так же хорошо, как и выглядят».

 

Ruark R710 выполнен в дизайне, типичном для 1970-х годов. Устройство оснащается большим цветным дисплеем, встроенным усилителем класса D мощностью 200 Вт на канал и фирменным поворотным регулятором RotoDial и воспроизводит аудиофайлы высокого разрешения вплоть до 32 бит / 192 кГц. Есть поддержка Apple AirPlay, Google Cast, Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect, встроенное интернет-радио, возможность как проводного, так и Bluetooth-подключения наушников и порт HDMI ARC/eARC. 

 

У Ruark Talisman-R хорошо узнаваемый изящный силуэт. Двухполосные колонки в корпусах bass reflex оснащаются фирменными твитерами 27 мм и длинноходными 165 мм басовыми драйверами NS+. Усовершенствован кроссовер, улучшено качество передачи сигнала, звучание стало более естественным и захватывающим. Отсутствие окрашивания – результат изменения формы передней панели и обновления системы внутренних стяжек корпуса. Тяжёлые стальные опоры придают колонкам невероятную устойчивость и создают иллюзию того, что громкоговорители парят над поверхностью пола. Отделка корпусов колонок повторяет «внешность» R710, что позволяет создать из обеих новинок качественную домашнюю аудиосистему.

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