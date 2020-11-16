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Ruark R1 – версия четвёртая


16.11.2020 12:43

 

 

В начале 2021 года в продаже появится аудиосистема Ruark R1 четвёртого поколения. Модель R1 MK4 отличается от предыдущей версии рядом конструктивных изменений и расширенным функционалом.

 

Компактная аудиосистема R1 – одна из самых успешных разработок Ruark. Эта модель давно присутствует в ассортименте британского производителя, пользуется неизменным успехом у потребителей… неудивительно, что в компании продолжают делать на неё ставку и следят за тем, чтобы каждое новое «издание» R1 отвечало технологическим веяниям времени и постоянно меняющимся требованиям рынка.

 

Обновлённая R1 комплектуется фирменным драйвером NaturalSound+, имеет встроенный усилитель и адаптивный эквалайзер, оптимизирующий звучание в зависимости от воспроизводимого жанра и выбранного уровня громкости. На OLED-дисплее отображаются время (в R1 установлены так называемые часы реального времениб RTC), настройки будильника и общие данные об активном источнике. Яркость экрана регулируется автоматически, в зависимости от интенсивности внешнего освещения.

 

Стоит отметить наличие встроенного Bluetooth, порта USB-C для зарядки и подключения к внешним устройствам, дополнительного AUX-входа и отдельного выхода на наушники. Управлять системой можно через фирменный контроллер RotoDial или пульт (поставляется как опция). Размеры Ruark R1 – 175x130x135 мм, весит устройство всего 1,5 кг, цвета корпуса: беж (Light Cream) или коричневый (Espresso lacquer).

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