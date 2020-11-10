Ruark R3 уже в России

10.11.2020 13:38

В России начались продажи портативной аудиосистемы Ruark R3. Розничная цена устройства категории «всё-в-одном» составляет 61990 рублей. За эти деньги покупатель получает довольно широкий функционал и хороший звук.



Ruark R3 – это встроенный Wi-Fi и поддержка популярных стриминговых сервисов; мультиформатный CD плеер; усилитель класса A/B и фирменные драйверы Ruark NS+; приёмник AptX Bluetooth и доступ к интернет-радио, DAB/DAB+ и FM, а также порты USB-C, Ethernet и дополнительные цифровые и аналоговые входы.



Аудиосистема оснащена OLED-дисплеем. Управление осуществляется с помощью контроллера RotoDial, который является своего рода визитной карточкой компонентов Ruark. Производитель утверждает, что по качеству звучания новинка вполне может составить конкуренцию полноразмерным акустическим системам и одинаково хорошо звучит на любой громкости и с музыкой разных жанров.