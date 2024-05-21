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Rubicon пройден, впереди Rubikore


21.05.2024 12:40

 

 

Новинка модельного ряда DALI – серия акустических систем Rubikore. Производитель из Дании показал модели этой линейки на прошедшей в Мюнхене выставке High End.

 

Серия состоит из пяти моделей громкоговорителей: Rubikore 8, Rubikore 6, полочных колонок Rubikore 2, настенной Rubikore On-Wall и LCR-системы для домашнего кинозала Rubikore Cinema. Производитель заявляет, что продукты новой серии – это симбиоз «максимально реалистичного звука, роскоши отделки и экстраординарных ощущений от прослушивания».

 

При создании акустических систем новой серии применены фирменные технологии Clarity Cone и SMC-KORE, используются гибридные твитерные модули, фазоинверторные порты Continuous Flare, а также принципиально новые купольные Low-Loss твитеры. Варианты отделки корпусов АС (натуральный древесный шпон, рояльный лак): High Gloss Black, High Gloss Maroon, Natural Walnut и White High Gloss. На сайте производителя уже появились технические характеристики всех новинок, однако подробная информация об особенностях конструкции колонок серии Rubikore и используемых технологиях пока недоступна.

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