Рулонный OLED ТВ Sharp

19.11.2019 18:00

Пока LG готовится выпустить на рынок «рулонные» (сворачиваемые) телевизоры серии Signature OLED R, Sharp разработал собственную версию подобных устройств. Прототип демонстрируется на проходящей в эти дни в Японии выставке Inter BEE 2019.



Производственный процесс Sharp отличается от подхода LG, когда панель состоит из пикселей, использующих четыре подпикселя для получения белого, красного, зелёного и синего цветов (LG Display WRGB OLED). Инженеры Sharp применили технологию парофазного осаждения, благодаря которой создаётся пиксельная структура RGB, напрямую производящая красный, зелёный и синий цвета. В Sharp утверждают, что это обеспечивает большую яркость цветов, поскольку не требуется цветовой фильтр.



Диагональ полотна экрана новинки – 30 дюймов, или 76 см (напомним, LG представила 65-дюймовую модель), соотношение сторон 16:9, разрешение 4K (3840х2160 пикселей), частота обновления 60 Гц. Толщина экрана – всего 0,5 мм, его диаметр в свёрнутом положении – 4 см. Информации о том, когда готовый продукт появится на рынке (если появится вообще). Возможно, маркетологи Sharp специально выжидают, чтобы увидеть, как потребители воспримут рулонный R9 OLED от LG, цена которого будет очень высокой. Разработка Sharp, скорее всего, рассчитана на потребителей с меньшими доходами и проживающих не в собственных домах, а квартирах или съёмных апартаментах небольшой площади.