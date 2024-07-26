Рулонный прозрачный наноэкран: быстро и дёшево

26.07.2024 16:32

Учёные из южнокорейского института механики и материалов (KIMM) разработали сверхбольшой прозрачный наноэкран (NTS), который может регулировать свою прозрачность в зависимости от окружающих условий. Это первый в мире подобный продукт, который может производиться массово с небольшими затратами.



Низкая себестоимость открывает широчайшие возможности перед производителями. До сих пор такие экраны оказывались чрезвычайно дорогими, когда речь заходила о массовом производстве. Удешевление процесса стало возможным благодаря разработке KIMM: лёгкой гибкой плёнке толщиной с человеческий волос, изготовленной путём равномерного распределения наночастиц диоксида титана (TiO2) диаметром 100 нанометров. Когда на поверхность плёнки попадает свет, излучаемый проектором, создаётся изображение большой ширины и чёткости с углом обзора 170 градусов, которое видно и с противоположной стороны прозрачного экрана. На поверхность экрана можно нанести слой полимер-жидких кристаллов: прозрачность этого слоя может уменьшаться при необходимости: например, когда нужно получить более чёткое изображение.



Экраны NTS могут производиться серийно в больших объёмах методом изготовления гибких схем (непрерывный прокат); при этом их цена составит примерно 10% от цены прозрачных OLED-экранов. Характеристики NTS, связанные со светом, редко изменяются в условиях высоких и низких температур, что позволяет изготавливать 100-дюймовые (и больше) экраны. Они подходят как для внутренней, так и для наружной (уличной) установки, поскольку не подвержены влиянию неблагоприятных погодных условий, таких, как экстремальные холода или жара.



