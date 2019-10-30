Russell K – новый бренд в портфолио ATEM Hi-Fi

30.10.2019 15:57

Российский дистрибьютор аудио компонентов компания ATEM Hi-Fi начала продажи продукции Russell K. Английская торговая марка получила своё название по имени основателя компании Рассела Кауфмана (Russell Kauffman). Бренд совсем молодой, производство открылось всего пять лет назад, однако суммарный опыт команды Russell K в индустрии Hi-Fi составляет более 50 лет...



Основные технические особенности продукции Russell K – это гибкие подвижные стенки корпуса, а также принципиальное отсутствие демпфирующего наполнителя. Без демпфирующего материала корпус «играет» вместе с динамиком, «дышит» ему в такт, что способствует чрезвычайно точному воспроизведению звука. Ещё один интересный факт: нижняя граница частотного диапазона даже у полочных моделей доходит до 30 Гц, а у напольных – до 20 Гц. Очень низко настроенные порты фазоинвертора (они имеются у моделей Red 100 и Red 150) выдают чрезвычайно плотный и расширенный бас, который перестаёт восприниматься как монотонный шум.



Модельный ряд Russell K – полочники Red 50 и Red 100 и напольные акустические системы Red 120 и Red 150. В России розничная цена пары АС Red 100 составляет от 180 тысяч рублей; отдельно можно приобрести стойки. Отделка корпуса – натуральный шпон (дуб) или (орех); также колонки выпускаются в корпусах чёрного цвета, покрытых рояльным лаком (High Gloss Piano). Младшая модель Red 50 в версии Black имеет отделку Greeteks.