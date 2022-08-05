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Рынок домашних развлекательных систем: прогноз до 2029 года


05.08.2022 11:26

 

 

Компания Fact.MR провела маркетинговое исследование. Её эксперты утверждают, что рынок устройств для домашних развлекательных систем продолжит стабильно развиваться: совокупные темпы годового роста превысят 6% в период с 2019 по 2029 год.

 

Тенденция зародилась в пандемийный период: люди были вынуждены оставаться в собственных жилищах бОльшую часть времени, и почувствовали необходимость инвестировать в домашние системы развлечения, поскольку коммерческие оказались недоступны. Чтобы даже в домашних условиях получать изображение и звук того же качества, что и в профессионально оснащённых публичных развлекательных пространствах, потребители были вынуждены покупать более технологичные устройства. Кроме того, аналитики отмечают, что дальнейшему развитию рынка будет способствовать появление новых технологий и разработанных на их базе высокотехнологичных устройств, снижение цен на аудио-видеокомпоненты для домашнего применения, общее повышение качества жизни, рост числа состоятельных людей и меняющийся образ жизни потребителей.

 

Быстрее всего растёт сегмент аудиокомпонентов, а бОльшая доля рынка приходится на видеоустройства; эта тенденция сохранится в течение всего прогнозируемого периода (2019-2029 гг.). Наиболее популярными являются DVD-плееры, а также проигрыватели Blu-ray дисков и игровые приставки. Чаще всего такая продукция приобретается потребителями в оффлайновых точках продаж (72,8%); в течение десяти лет среднегодовой темп роста составит более 5%. Доминирующим рынком является Северная Америка: на неё приходится более четверти всего объёма домашних развлекательных устройств. При этом страны Азиатско-Тихоокеанского региона в совокупности демонстрируют более высокие среднегодовые темпы роста (по прогнозам, в 2,3 раза за рассматриваемый период) – благодаря росту городского населения и уровня жизни.

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