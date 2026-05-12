Рынок наушников в РФ: гарнитуры в фаворе

12.05.2026 12:51

Аналитики «М.Видео» подготовили очередной отчёт, согласно которому у российских потребителей всё большей популярностью пользуются не классические наушники, а гарнитуры с микрофоном.

По мнению специалистов торговой сети, причина в изменении «самого сценария использования аудиоустройств: покупателю важно не только слушать музыку, но и оставаться на связи, быстро переключаться между звонками, видео, работой и мобильным контентом в течение всего дня». Беспроводные гарнитуры – универсальное решение, а появление всё новых и новых моделей, лёгких и рассчитанных на длительное ношение, ведёт к увеличению спроса на них. Только за первые три месяца текущего года продажи гарнитур выросли в количественном выражении на 27%.

Динамика продаж обычных наушников подтверждает вышесказанное: за первый квартал таких устройств было продано (в штуках) на 26% ниже, чем за тот же период 2025 года; в денежном выражении падение продаж составило 16%. При этом цифры говорят о том, что многих потребителей больше не прельщает идея покупать нечто среднее: они выбирают или самые доступные по цене устройства, или, напротив, отдают предпочтение более дорогим, но высокотехнологичным и удобным моделям. В этой категории в лидерах продукция Sennheiser, Audio-Technica, FiiO, Beyerdynamic и Sony; в сегменте недорогих устройств в количественном выражении лидируют гарнитуры СТМ-ритейлеров, а также Smartbuy, Panasonic, RITMIX и Philips.