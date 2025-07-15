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Рынок наушников в РФ: пятёрка лидеров


15.07.2025 22:20

 

 

И вновь об «М.Видео»: аналитики компании проанализировали статистику продаж на российском рынке наушников и гарнитур. По итогам первой половины 2025 года россияне купили 17 млн. таких устройств на общую сумму 40,3 млрд. рублей.

 

Эксперты отмечают устойчивый спрос на технологичные и удобные модели наушников, в том числе полностью беспроводные и с активным шумоподавлением. Средняя цена за период увеличилась до 2,4 тыс. рублей, что на 5% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На небрендированные устройства приходится 30% всех продаж; высокая популярность объясняется ценовой доступностью и простыми понятными функциями.

 

Самым востребованным брендом в количественном выражении является JBL (5% рынка), за ним следуют Huawei (4%) и Apple (3%); 2% всех продаж приходится на продукцию Samsung. Лидер в денежном выражении – Apple; на его долю приходится 18% выручки в данной категории устройств. 10% выручки формируют продажи наушников без бренда. На третьем месте JBL с 7%, далее следуют Huawei и Samsung (по 6%).

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