Рынок наушников в РФ: пятёрка лидеров

15.07.2025 22:20

И вновь об «М.Видео»: аналитики компании проанализировали статистику продаж на российском рынке наушников и гарнитур. По итогам первой половины 2025 года россияне купили 17 млн. таких устройств на общую сумму 40,3 млрд. рублей.

Эксперты отмечают устойчивый спрос на технологичные и удобные модели наушников, в том числе полностью беспроводные и с активным шумоподавлением. Средняя цена за период увеличилась до 2,4 тыс. рублей, что на 5% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На небрендированные устройства приходится 30% всех продаж; высокая популярность объясняется ценовой доступностью и простыми понятными функциями.

Самым востребованным брендом в количественном выражении является JBL (5% рынка), за ним следуют Huawei (4%) и Apple (3%); 2% всех продаж приходится на продукцию Samsung. Лидер в денежном выражении – Apple; на его долю приходится 18% выручки в данной категории устройств. 10% выручки формируют продажи наушников без бренда. На третьем месте JBL с 7%, далее следуют Huawei и Samsung (по 6%).



