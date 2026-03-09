Рынок ТВ в США: Panasonic теперь не совсем Panasonic

09.03.2026 10:09

Корпорация Panasonic объявила о начале стратегического партнёрства с китайским производителем Skyworth. Соглашение вступит в силу первого апреля нынешнего года. Цель – усилить позиции Panasonic на американском рынке, одном из ключевых для компании регионов. Громкое имя остаётся – а производство переносится на другие (китайские) площадки. Несколькими неделями ранее аналогичное соглашение заключила Sony – с TCL, и это означает новый этап в развитии двух лидеров рынка, который является чем-то гораздо большим, чем просто стремлением оптимизировать расходы.



Согласно условиям договора, американское подразделение Skyworth будет осуществлять все операции, связанные с продажами, продвижением, логистикой и пр. – и производить телевизоры, которые в США будут продаваться под торговой маркой Panasonic. Сам Panasonic будет заниматься развитием, технической поддержкой, контролем качества и пр. – с целью сохранения высоких стандартов. Эксперты отнеслись к новости с недоверием: одним из направлений, где позиции Panasonic особенно сильны, является линейка OLED телевизоров, тогда как для Skyworth оно является относительно новым. Если в процессе производства партнёры столкнутся с тем, что комплектующие (за поиск которых будет отвечать Skyworth) окажутся слишком дорогими, придётся делать выбор: или отказаться от наращивания производства, или пересмотреть стандарты качества…

Иными словами, специалисты считают, что потребителям, желающим купить высококлассный телевизор производства Panasonic, стоит сделать это сейчас, пока не произошли структурные изменения, вследствие которых эти телевизоры станут другими. Речь не о том, что это будет плохой продукт. Skyworth – сильный игрок: ежегодно компания выпускает около 36 миллионов телевизоров и входит в пятёрку мировых производителей с самым высоким доходом. Ассортимент выпускаемой продукции очень широк – это и системы безопасности, и оборудование для коммуникаций, и полупроводники, и LED источники света, и многое другое. Однако когда речь заходит об очень жёсткой ценовой конкуренции и очень высоких целях, всегда есть вероятность компромиссов, и довольно большая...



