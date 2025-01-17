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Рынок «умных» колонок за прошедший год вырос на 26 процентов


17.01.2025 13:26

 

 

Об этом говорят отчёты торговой группы М.Видео-Эльдорадо: по итогам прошлогодних продаж в России интеллектуальных громкоговорителей рынок продемонстрировал рост на 20% в количественном выражении и на 26% в денежном выражении.

 

По данным аналитиков группы, за 2024 год россияне купили 5,2 миллиона таких колонок на общую сумму 43,5 миллиарда рублей; при этом средняя цена устройства составила 8,3 тысячи рублей (это на 5% дороже, чем в 2023 году). Чаще всего российские потребители покупали продукцию «Яндекс» – бренд остаётся лидером рынка как в денежном, так и в количественном выражении; значительно вырос интерес к «умным» колонкам «Сбер». В числе самых популярных моделей: «Яндекс.Станция Лайт», «Яндекс.Станция Мини» (с часами), «SberBoom Mini», «Яндекс.Станция Миди», «Яндекс.Станция Лайт 2».

 

Специалисты группы М.Видео-Эльдорадо отметили следующие тенденции, характерные для российского рынка «умных» громкоговорителей: возрастающую универсальность таких устройств, которая открывает новые возможности перед пользователями; развитие интеграции смарт-спикеров с различными приложениями и контентными сервисами; растущая частота использования интеллектуальных громкоговорителей для организации досуга детей, их обучения и развития; рост популярности «умных» колонок у пожилых пользователей.

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