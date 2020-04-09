Рынок «умных» устройств вырастет из-за эпидемии коронавируса?

09.04.2020 07:26

Аналитики из исследовательской компании ABI Research полагают, что к концу 2020 года рынок «умных» устройств, которые управляются голосом, может вырасти на 30%... благодаря эпидемии коронавируса.

Эксперты считают, что в нынешних условиях преимущества голосового управления с каждым днём становятся очевидны всё большему числу потребителей. В прошлом году общемировой объём поставок «умных» устройство с поддержкой голосового управления достиг 141 миллиона единиц. По предварительным оценкам к концу текущего года он увеличится на 30% – даже несмотря на трудности, с которыми в первом квартале 2020 года столкнулись китайские производители.

«Умный» дом более безопасен для пользователя. Следуя рекомендациям ВОЗ, люди вынуждены по несколько раз в день дезинфицировать поверхности, которых касаются их пальцы – сенсорные экраны, кнопки на пультах, выключатели и пр. Голосовое управление исключает необходимость физического контакта.

Новый пользовательский опыт, который многие потребители просто не получили бы в других условиях, облегчает вынужденное знакомство с неизвестными технологиями. Голосовая активация становится привычкой, что приводит к дальнейшему расширению «умного» функционала. Этим стоит воспользоваться продавцам и инсталляторам смарт-решений для дома: в общении с потенциальными заказчиками они могут подчеркнуть возросшую роль голосового управления в осуществлении повседневных процедур и минимизации физических контактов.