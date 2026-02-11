ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Рынок в ожидании новых наушников Sony


11.02.2026 23:03

 

 

12 февраля Sony, вероятно, представит свои новые наушники. «Вероятно» – потому что «нет 100%-й уверенности»; с другой стороны, компания, судя по всему, намеренно допустила утечку информации, что можно считать своего рода анонсом…

 

О том, что собой представляет новая разработка, можно судить только по шестисекундному ролику, в котором не видно практически ничего, кроме футляра для наушников. Тем не менее многие эксперты и рядовые поклонники бренда сходятся во мнении, что речь может идти о модели WF-1000XM6, которая придёт на смену Sony WF-1000XM5 (на фото), которые – что логично – в своё время стали «преемниками» наушников WF-1000XM4… а вот здесь стоит остановиться. Дело в том, что WF-1000XM4 были очень успешной разработкой и пользовались огромной популярностью. Наушники следующего поколения, те самые XM5, тоже оказались хороши, и всё же приверженцы торговой марки ожидали намного большего от любимого бренда…

 

И вот теперь высказываются предположения, что Sony, наконец, устранила все недочёты и готова выпустить на рынок очередной технологический шедевр. Так это или нет, мировое аудиосообщество узнает совсем скоро.

Связанные новости:
 Наушники-клипсы Sony LinkBuds Clip  - 23.01.2026 00:34
 Apple AirPods Pro 3: больше чем наушники - 26.12.2024 12:49
 Модно, спортивно, по-британски… - 14.11.2024 16:45
 Наушники Beyerdynamic к двойному юбилею - 18.09.2024 12:24
 Наушники Huawei: одни беру, вторые примечаю… - 09.09.2020 11:36
 Sony Walkman исполнилось 40 лет - 03.07.2019 07:00
 Наушники JBL: три новые серии - 26.01.2018 19:15
 Наушники Sony для мальчиков и девочек - 14.04.2016 18:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2026 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007