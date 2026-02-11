Рынок в ожидании новых наушников Sony

11.02.2026 23:03

12 февраля Sony, вероятно, представит свои новые наушники. «Вероятно» – потому что «нет 100%-й уверенности»; с другой стороны, компания, судя по всему, намеренно допустила утечку информации, что можно считать своего рода анонсом…

О том, что собой представляет новая разработка, можно судить только по шестисекундному ролику, в котором не видно практически ничего, кроме футляра для наушников. Тем не менее многие эксперты и рядовые поклонники бренда сходятся во мнении, что речь может идти о модели WF-1000XM6, которая придёт на смену Sony WF-1000XM5 (на фото), которые – что логично – в своё время стали «преемниками» наушников WF-1000XM4… а вот здесь стоит остановиться. Дело в том, что WF-1000XM4 были очень успешной разработкой и пользовались огромной популярностью. Наушники следующего поколения, те самые XM5, тоже оказались хороши, и всё же приверженцы торговой марки ожидали намного большего от любимого бренда…

И вот теперь высказываются предположения, что Sony, наконец, устранила все недочёты и готова выпустить на рынок очередной технологический шедевр. Так это или нет, мировое аудиосообщество узнает совсем скоро.