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Рынок винила: исследование MusicWatch


12.05.2022 09:14

 

 

Американская аналитическая компания MusicWatch опубликовала результаты исследования под названием «Откровения о революции в виниле». Исследование было проведено при посредничестве Американской ассоциации звукозаписи (RIAA) в марте 2022 года; в нём приняли участие около 1400 человек.

 

В опубликованном отчёте содержится информация о нынешнем состоянии рынка виниловых записей и предпочтениях потребителей. Исследователи обнаружили несколько интересных фактов, в частности, о том, что покупатели знают об этом формате и как виниловый рынок повлиял на любителей музыки.
Например, аналитики MusicWatch узнали, что в 2021 году виниловые диски приобрели около 18 миллионов потребителей старше 13 лет, превысив аналогичный показатель предыдущего года на 27%. За последние два года 71% покупателей приобрели новые релизы, а 37% – подержанные пластинки.

 

Почти все опрошенные (95%) выразили намерение продолжить покупать виниловые диски и в 2022 году. Минимум каждый третий участник исследования покупает винил уже более 10 лет, в том числе за «аутентичность и теплоту» звучания. Те, кто приобщился к миру винила позже, тоже оценили качество звука, а также упаковки и дизайна. Покупка пластинок «подстёгивает» рынок электронных аудио компонентов. Около трети опрошенных заявили, что планируют купить более совершенный проигрыватель виниловых дисков или заменить другие компоненты в своей домашней аудио системе.

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