С Amazon Alexa без музыки не останешься

09.11.2021 09:52

У голосового ассистента Amazon Alexa появилась новая способность. Теперь пользователи могут передвигаться по своему дому в «сопровождении» музыки, за передачу которой из одного помещения в другое и отвечает виртуальный помощник.



Для реализации новой возможности нужно создать новую «группу» смарт-колонок в той или иной комнате, например, гостиной. Воспроизведение начнётся после голосовой команды «Алекса, перемести мою музыку в гостиную». Саундтрек можно поставить на паузу и начать снова после команды «Алекса, продолжи воспроизведение».



При наличии пары наушников Echo Buds продолжать слушать любимую аудиозапись можно и за пределами дома. Достаточно подключить наушники к смартфону и попросить голосового ассистента переключить воспроизведение на них. Подобным образом можно, не прерывая трансляцию, слушать любой аудиоконтент, включая подкасты и радиопрограммы.