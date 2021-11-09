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С Amazon Alexa без музыки не останешься


09.11.2021 09:52

 

 

У голосового ассистента Amazon Alexa появилась новая способность. Теперь пользователи могут передвигаться по своему дому в «сопровождении» музыки, за передачу которой из одного помещения в другое и отвечает виртуальный помощник.

 

Для реализации новой возможности нужно создать новую «группу» смарт-колонок в той или иной комнате, например, гостиной. Воспроизведение начнётся после голосовой команды «Алекса, перемести мою музыку в гостиную». Саундтрек можно поставить на паузу и начать снова после команды «Алекса, продолжи воспроизведение».

 

При наличии пары наушников Echo Buds продолжать слушать любимую аудиозапись можно и за пределами дома. Достаточно подключить наушники к смартфону и попросить голосового ассистента переключить воспроизведение на них. Подобным образом можно, не прерывая трансляцию, слушать любой аудиоконтент, включая подкасты и радиопрограммы.

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