С ветерком и с музыкой


18.08.2025 14:00

 

 

Американские фанаты винтажных автомобилей получили уникальный подарок – возможность приобрести классический родстер Morgan, укомплектованный современной аудиосистемой Sennheiser с технологией AMBEO Contrabass. Цена опции: 3770 долларов США.

 

На выставке Monterey Car Week 2025 компания Morgan представила свой Plus Four с аудиосистемой Sennheiser «на борту». Что в этом особенного? Всё просто: миниатюрные машины – очень лёгкие, и наполнить салон такого автомобиля глубокими басами довольно сложно. Звукоинженерам Sennheiser и конструкторам Morgan пришлось разместить под каждыми сиденьем басовые актуаторы, а на шасси установить компактный сабвуфер – так, чтобы не нарушить развесовку автомобиля и не превратить его в колымагу. Алгоритм Sennheiser AMBEO Contrabass обеспечивает чёткие, энергичные и глубокие басы.

 

Весь аудиокомплект состоит из восьми динамиков: четырёх обычных, расположенных в дверях и задней панели, и четырёх «невидимых», три из них спрятаны за приборной панелью, ещё один, басовый – в специальном отсеке в нижней части салона. Все излучатели управляются усилителем с DSP и фирменным ПО. Особое внимание было уделено тонкой настройке, сложность которой усугубляет тот факт, что Morgan Plus Four – кабриолет с откидывающейся крышей. Аудиосистема звучит не как обычное “car stereo”, но в большей степени как «кинотеатр на колёсах».

 

P.S. Европейские фанаты Morgan – не в обиде: им производитель предлагает модели Supersport и Midsummer, также с фирменным звуком Sennheiser.

2007