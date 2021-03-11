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Сабвуфер Gallo Acoustics ProfileSub


11.03.2021 11:27

 

 

Российский дистрибьютор аудио продукции, выпускаемой под брендом Gallo Acoustics, компания MMS Cinema, объявила о начале продаж активного низкопрофильного сабвуфера Gallo Acoustics ProfileSub. Мощность встроенного усилителя – 150 Вт; сабвуфер можно прикрепить к поверхности стены или спрятать под диван.

 

Глубина сабвуфера – всего 180 мм. Его можно устанавливать горизонтально или вертикально. Вуфер – восьмидюймовый длинноходный, с диффузором из полипропилена и окантовкой из бутадиен-нитрильного каучука; ProfileSub может создавать глубокие мощные басы с частотами, доходящими до 32 Гц. Устройство одинаково хорошо подходит для использования как в музыкальных системах, так и в системах домашнего кинотеатра.

 

Регулируемые переключатели уровня и кроссовера позволяют добиться идеального соответствия звука используемым динамикам. Фаза полностью регулируется, то есть басы будут синхронизированы с музыкой. Элементы управления ProfileSub размещены на передней панели; их можно закрыть декоративной решёткой-грилем.

 

Активный сабвуфер ProfileSub может работать с любыми сателлитными колонками, но разработан он с целью дополнить акустические системы, выпускаемые Gallo Acoustics – от классических Micro до Strada 2 Reference. Варианты отделки корпуса из МДФ: белый (Satin White) и чёрный (Satin Black); цвета гриля – чёрный или серый (оттенок «цемент»). Размеры устройства (ШхВхГ, мм): 475x305x180; вес 10,5 кг.

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