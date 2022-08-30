Сабвуфер Loewe klang sub1

30.08.2022 12:50

Сабвуферы Loewe из новой серии фирменных интеллектуальных устройств klang появились в продаже. В переводе с немецкого klang означает «звук».



Klang sub1 – первый беспроводной сабвуфер Loewe, который можно подключить к телевизору по Bluetooth. Это компактное устройство цилиндрической формы, оно меньше традиционных кубических сабвуферов почти в два раза. Благодаря отсутствию проводов его можно расположить в любом месте жилого пространства, и гости даже не догадаются, что за предмет стоит на полу…



Сабвуфер предназначен для использования с фирменными телевизорами: он дополняет встроенные динамики телевизора, образуя вместе с ними аудиосистему конфигурации 2.1. Отделка – акустически прозрачная ткань серого цвета. Внутри – четыре пассивных диффузора и пара активных басовых динамиков. Выходная мощность устройства 160 Вт. Цена на сайте производителя: 399 евро с учётом НДС.



