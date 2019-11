Сабвуфер Q Acoustics Q B12

31.10.2019 07:00

Компания Q Acoustics начала выпуск новой модели сабвуфера. Компактный Q B12 выполнен в том же дизайне, что и акустические системы серий 3000i. Его можно приобрести отдельно или в составе комплекта для домашнего кинотеатра (3010i 5.1 Plus, 3050i 5.1 Plus, Concept 5.1 Plus.

На сегодня Q B12 – самый массивный и самый мощный сабвуфер в ассортименте Q Acoustics. Новинка оснащается длинноходным 12-дюймовым драйвером и 220-ваттным усилителем класса D с ультра-низкой дисторцией Texas Instruments TPA3255. Для уменьшения искажений используется технология PurePath Ultra-HD. Предусмотрен регулятор фазы 0?/180?.

Задняя панель спроектирована таким образом, чтобы все подключения выглядели максимально эстетично. Штекеры скрыты внутри, кабели выходят наружу через основание сабвуфера. Для охлаждения устройства на его задней панели также расположен радиатор из литого алюминия. Для большей устойчивости сабвуфер оснащается резиновыми ножками – они используются при установке сабвуфера на деревянных полах и других твёрдых поверхностях; если в помещении имеется текстильное покрытие, в том числе с длинным ворсом, Q B12 лучше поставить на специальные клиновидные подставки, регулируемые по высоте – они тоже входят в комплект. Варианты отделки: виниловое покрытие или лак, цвета – чёрный или белый.