Сабвуфер REL 212SX

09.06.2020 12:52

Новый флагман серии S британской компании REL – модель 212/SX, активный сабвуфер со встроенным усилителем мощностью 1000 Вт (RMS).



Вертикальный форм-фактор нетипичен для сабвуферов, но в линейке REL такие устройства уже были: модель 212/SE впервые «появилась на публике» в январе 2015 года. Спустя пять лет в компании приняли решение радикально обновить устройство, и начали с динамиков. Их по-прежнему четыре – два активных излучателя и два пассивных радиатора, все калибром 12″. Однако у активных динамиков мембраны стали более жёсткими благодаря армированным вставкам из углеволокна, а ход диффузора увеличился на 12 мм. Пассивные радиаторы SuperProgressive – новой конструкции. В них используются углеволоконные «плоские конусы» на литом стальном шасси. Благодаря разной направленности радиаторов сабвуфер звучит более «атмосферно», легко и естественно.

Мощность встроенного усилителя последнего поколения, работающего в классе D, осталась прежней, однако нижняя граничная частота уменьшилась до 18 Гц. Изменилась конструкция фильтра: новая схема PerfectFilter позволяет добиться сильного и ровного отклика на самых низких частотах. Набор входов – высокого уровня (Neutrik Speakon), низкого уровня (RCA) и НЧ-эффектов LFE (RCA и XLR) – дополнили возможностью беспроводного подключения. Корпус сабвуфера стал выше, глубже и уже, его масса увеличилась на 3 килограмма, а вместо опорных ножек теперь используются более устойчивые полозья.