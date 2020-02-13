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Сабвуфер Sonus Faber Gravis III


13.02.2020 16:40

 

 

Компания Sonus Faber анонсировала свой новый продукт, сабвуфер Sonus Faber Gravis III. Он дополнил фирменное семейство активных сабвуферов и линейку Olympica Nova, представленную в сентябре 2019 года.

 

Премьера новинки состоялась на проходящей в Амстердаме выставке Integrated Systems Europe. Розничная цена устройства составляет 2750 долларов США.

 

Эстетически Sonus Faber Gravis III следует стилю своих предшественников, однако верхняя деревянная панель в отделке Wenge и Walnut является отличительным признаком серии Olympica Nova. Внутри корпуса – мощный десятидюймовый сверх-длинноходный драйвер с жёсткой, но лёгкой мембраной, обеспечивающий плотные и исключительно точные басы.

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