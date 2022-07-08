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Сабвуфер-универсал


08.07.2022 12:19

 

 

В ассортименте SoundTube, входящей в состав MSE Audio, появилась новинка – настенный/потолочный сабвуфер SM1001. Отгрузки начнутся уже в этом месяце.

 

SM1001 – сабвуфер с направленным вниз пассивным радиатором и десятидюймовым ультра-длинноходным динамиком.  Сабуфер можно крепить к поверхности стены или потолка. Новинка предназначена для использования в инсталляционных проектах с высокими требованиями к качеству баса: в ночных клубах, барах, спортивных сооружениях и пр., а также частных жилищах.

 

На монтаж SM1001 требуется гораздо меньше времени, чем на установку традиционных сабвуферов. Его можно устанавливать на полу, потолке, стенах, в углах помещений, допускается подвесной монтаж. Пиковая нагрузка – 116 дБ (при использовании с фирменным высокотоковым усилителем), чувствительность 88 дБ. Габариты корпуса сабвуфера: 31 (Г) х 62 (Ш) х 39 (В) см, высота без ножек 35,5 см. Весит сабвуфер чуть более 13 кило, цвет корпуса белый или чёрный.

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