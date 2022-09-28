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Сабвуферное трио REL Acoustics


28.09.2022 00:58

 

 

Serie HT – новая линейка сабвуферов REL, включающая три модели. Одна из них – принципиально новая разработка, флагман серии; две другие – усовершенствованные версии устройств, уже знакомых поклонникам бренда.

 

«Старшая» модель, новинка ассортимента REL – сабвуфер HT/1510 Predator со встроенным усилителем мощностью 1000 Вт (класс D) и 15-дюймовым вуфером с усиленным конусом из стеклоуглерода. Динамик с фронтальным излучением помещён в корпус закрытого типа, созданный на базе разработок, применяемых в фирменной серии Reference. Как и две другие модели серии, HT/1510 Predator может без проводов подключаться к компонентам REL HT-Air. Три сабвуфера можно монтировать один на другой, формируя вертикальный массив, или использовать в комплекте с другими моделями сабвуферов REL серий T/x и S.

 

Ещё два сабвуфера, входящие в серию HT – модель HT/1205 MKII, также известная как The Cannon («Пушка»), с усилителем NextGen5 мощностью 500 Вт и 12-дюймовым басовиком, и HT/1003 MKII, которую в REL называют The Hammer («Молот»), с басовиком диаметром 10 дюймов и 300-ваттным усилителем. В пресс-релизе говорится, что усовершенствованные версии громче моделей предыдущего поколения на 50% и в два раза соответственно. Все три новинки уже доступны для заказа.

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