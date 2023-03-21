Сабвуферы Klipsch Reference Premiere

21.03.2023 14:24

Четыре новые модели сабвуферов дополнили серию акустических систем Reference Premiere, которую выпускает компания Klipsch.



«Гипер-эффективные устройства с оптимальным балансом мощности и объёма корпуса» – производитель обещает, что любой потребитель сможет сделать выбор в соответствии с характеристиками его аудиосистемы и финансовыми возможностями. Все модели оснащаются низкочастотными металлокерамическими динамиками с «выдающейся глубиной баса и без искажений». Все сабвуферы активные, со встроенным усилителем класса D и предусилителем аналоговой схемотехники. Порт фазоинвертора – фирменной конструкции Aerofoil, с низким уровнем шума. Варианты подключения: физический, с помощью кабеля RCA, и беспроводной WA-2; использовать их можно одновременно.



Модель начального уровня – RP-1000SW, с десятидюймовым басовиком и пиковой мощностью 600 Вт. Далее по ранжиру: RP-1200SW (вуфер 12 дюймов, 800 Вт), RP-1400SW (14” / 1000 Вт) и «старший» RP-1600SW с внушительным 16-дюймовым динамиком и пиковой мощностью 1600 Вт. Корпуса сабвуферов имеют виниловое покрытие «под чёрное дерево», устойчивое к появлению царапин, и комплектуются амортизирующими резиновыми ножками и декоративными решётками-грилями из тканого материала.



