Сабы Monolith с сертификацией THX Ultra

03.09.2021 10:50

Две новые модели сабвуфера с сертификацией THX Ultra появились в ассортименте американского аудиобренда Monolith.



Новинки с драйверами 13 и 16 дюймов предназначены для больших помещений (до 90 кубических метров). Меньшая модель (605 x 515 x 740 мм, 69,5 кг) уже появилась в продаже, 16-дюймовый саб можно будет купить в октябре.

Оба устройства оснащаются низкочастотными длинноходными динамиками новой конструкции с гибридными диффузорами, лёгкими, прочными и упругими. Усилитель – класса D, мощностью 2000 Вт (3800 Вт пиковая) с 48-битным цифровым сигнальным процессором Texas Instruments. Последний обеспечивает равномерную АЧХ в диапазоне от 16 Гц до 250 Гц с минимальными искажениями и артефактами даже при максимальной громкости.

Корпуса сабвуферов – из ДВП (не МДФ!) высокой плотности, акустически инертный. Три 100-миллиметровых порта с двойным раструбом используются для снижения внутренней турбулентности и увеличения уровня звукового давления на низких частотах. Благодаря им сабвуфер может работать в герметичной, полугерметичной и портовой конфигурациях. Антирезонансная «плавающая» декоративная решётка-гриль из МДФ сконструирована таким образом, чтобы обеспечивать максимальный поток воздуха. через вуфер и порты.