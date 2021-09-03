ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Сабы Monolith с сертификацией THX Ultra


03.09.2021 10:50

 

 

Две новые модели сабвуфера с сертификацией THX Ultra появились в ассортименте американского аудиобренда Monolith.

 

Новинки с драйверами 13 и 16 дюймов предназначены для больших помещений (до 90 кубических метров). Меньшая модель (605 x 515 x 740 мм, 69,5 кг) уже появилась в продаже, 16-дюймовый саб можно будет купить в октябре.
Оба устройства оснащаются низкочастотными длинноходными динамиками новой конструкции с гибридными диффузорами, лёгкими, прочными и упругими. Усилитель – класса D, мощностью 2000 Вт (3800 Вт пиковая) с 48-битным цифровым сигнальным процессором Texas Instruments. Последний обеспечивает равномерную АЧХ в диапазоне от 16 Гц до 250 Гц с минимальными искажениями и артефактами даже при максимальной громкости.

 

Корпуса сабвуферов – из ДВП (не МДФ!) высокой плотности, акустически инертный. Три 100-миллиметровых порта с двойным раструбом используются для снижения внутренней турбулентности и увеличения уровня звукового давления на низких частотах. Благодаря им сабвуфер может работать в герметичной, полугерметичной и портовой конфигурациях. Антирезонансная «плавающая» декоративная решётка-гриль из МДФ сконструирована таким образом, чтобы обеспечивать максимальный поток воздуха.  через вуфер и порты.

Связанные новости:
 Компания Origin Acoustics покупает Ambisonic Systems - 01.09.2021 10:59
 Компактный сабвуфер L-Acoustics SB10i  - 31.08.2021 01:15
 Новый доступный Polk Audio  - 26.08.2021 09:32
 Новая ландшафтная система Origin Acoustics - 29.07.2021 03:30
 Новинки Sony: комплект ДК и флагманский саундбар - 26.07.2021 11:37
 Активные сабвуферы Descend  - 15.07.2021 00:34
 Nortek Control: бас-эксперты  - 02.07.2021 00:28
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2021 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007