SACD/CD проигрыватель McIntosh MCD85

19.02.2021 14:14

Собирателей CD порадует эта новость: компания McIntosh выпустила новый SACD/CD проигрыватель MCD85. Новейшие цифровые технологии, фирменный звук McIntosh, USB подключение, небольшие размеры устройства – что ещё нужно фанату, не желающему отказываться от собранной за годы коллекции CD и SACD? Особенно если у него уже есть усилитель MC830 и предусилитель C8, или он собирается их приобрести…



Встроенный ЦАП плеера MCD85 представляет собой усовершенствованное восьмиканальное устройство 32 бит / 192 кГц; четыре из восьми каналов предназначены для левого аудиоканала, четыре – для правого. Считывающая система – с двумя лазерами; у каждого своя частота, оптимальная для CD или SACD. Безошибочная работа достигается благодаря увеличенной вдвое скорости считывания и промежуточной буферизации. Проигрыватель может воспроизводить файлы AAC, AIFF, ALAC, DSD (до DSD128), FLAC, MP3, WAV и WMA; USB-вход обеспечивает способность поддерживать аудио высокого разрешения – до DSD256 и DXD 384 кГц. Имеется также по паре коаксиальных и оптических (192 кГц) цифровых входов. Для подключения к другим компонентам предусмотрены балансные и небалансные аналоговые стереовыходы.



Дизайн новинки типичен для компонентов McIntosh: зеркальная отделка корпуса, передняя панель из чёрного стекла с LED-подсветкой, подсвечиваемый логотип, круглые ручки управления с серебристой окантовкой. В продажу проигрыватель поступит в феврале-марте (Европа, США, Канада).