Salamander Designs переходит на новый уровень

25.09.2023 01:44

«Новый уровень» дизайна и кастомизации готова предложить потребителям компания Salamander Designs. Этим словосочетанием обозначается новый «комплект» опций, о котором недавно заявил производитель.

В перечень новых доступных пользователям опций входят в том числе дополнительные цвета кожаной обшивки, с появлением которых цветовая гамма расширилась до 75 оттенков. Выбрать нужный можно при заказе самых разных продуктов Salamander Designs, от отдельных секций кушеток и посадочных мест до одинарных и сдвоенных кинотеатральных кресел и др. Клиент может заказать персонализированный дизайн, включая цвет декоративной контрастной строчки, бахромы и пр. В ассортимент добавлены три новых вида отделочных материалов: Alpaca – мягкий материал, похожий на фетр или войлок, гипоаллергенный и отталкивающий воду; Whisper – тканый материал, похожий на вельвет, очень приятный на ощупь; Julia – мягкий плотный материал с небольшим ворсом, прочный и устойчивый к загрязнениям.

Производитель вводит новый «План защиты» для всей своей продукции. В дополнение к традиционной пятилетней гарантии покупатель может получить страховку, которая позволит ему не думать о пятнах, разрывах, порезах и пр. неизбежных при активном использовании кинотеатральных кресел, а также о возможных поломках рам, пружин, двигателей, наклонных, нагревательных, вибрационных и пр. механизмов. Подробная информация о новых возможностях, предоставляемых инсталляторам и конечным пользователям, опубликована на сайте производителя.



