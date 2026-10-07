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Samplex: LED-технологии нового поколения


07.10.2026 21:10

 

 

Компания Samplex представила фирменные LED-решения нового поколения на Light+Audio Tec 2026. Международная выставка проходила в Москве в середине сентября. Её тематика – профессиональное световое, аудио- и видеооборудование, и это одно из ключевых событий в данной сфере. Компания Samplex приняла участие в московском мероприятии впервые: на выставке работала команда российского официального представительства Samplex, а также специалисты головного китайского офиса.

 

Продукция Samplex – светодиодные дисплеи, предназначенные для самого широкого использования: в розничной торговле, в банках и корпоративных пространствах, во всевозможных культурных и мультимедийных проектах и пр. На выставке в Москве компания показывала свои новые технические решения на базе LED технологий: ультратонкие экраны, двусторонние экраны с независимой конфигурацией сторон, экраны с разным пиксельным шагом и многое другое. Samplex ставит перед собой цель изменить расхожие представления о возможностях интеграции LED-дисплеев в инсталляционные проекты, как корпоративные, так и частные, и экспозиция на выставке должна была познакомить российских профессиональных AV-интеграторов с новым подходом к проектированию и изменить традиционное представление о LED экранах как о громоздких видеостенах. В частности, на стенде компании демонстрировался ультратонкий – толщиной всего 10 мм – 136-дюймовый экран WP-S15. Производитель рекомендует его для офисов, торговых центров, диспетчерских, общественных пространств, домашних кинозалов. 

 

Для тех объектов, где требуется, чтобы изображение было одинаково хорошо видно изнутри и снаружи (витрины и пр.), Samplex предлагает двусторонний LED-экран серии P-DF толщиной 26 мм. У каждой стороны такого экрана – собственная (но они могут быть и идентичными) конфигурация: например, внешняя сторона адаптирована для работы при ярком естественном освещении, а внутренняя предназначена для близкого просмотра в помещении. На выставке был представлен экран с шагом пикселя 2,6 мм и яркостью до 3000 кд/кв.м для наружной стороны и шагом 1,56 мм и яркостью 800 кд/кв.м – для внутренней. Конструкция подходит для подвесного монтажа и интеграции в стационарные витрины. Для управления контентом, демонстрировавшимся на стенде, была использована платформа Cubic Vision PRO, объединяющая редактор Cubic Studio и медиаплееры с операционной системой Cubic OS.

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