Samsung Buds 3 Pro: скоро всё узнаем

07.06.2024 13:07

Появилась дополнительная информация о новых наушниках, которые готовит к выпуску компания Samsung. Речь о Galaxy Buds 3 Pro, усовершенствованной версии Buds 2 Pro. Ожидается, что официальный релиз состоится на презентации Samsung Unpacked, которая должна пройти в июле нынешнего года.



Утечка ли это или намеренный слив, но теперь у экспертов появилось намного больше данных о новинке. В частности, стало известно, что в беспроводных внутриканальных наушниках Samsung Galaxy Buds 3 Pro более совершенная, адаптивная система активного шумоподавления, значительно улучшено качество воспроизведения, а также добавлена новая функция, получившая название “blade lights”. Что это такое, никто не знает. Предполагается, что речь идёт об особенностях конструкции, но пока эксперты теряются в догадках. Зато известно, что Buds 3 Pro будут выпускаться в двух цветах, белом и серебристом, будут иметь защиту от влаги и пыли по классу IP57 и поддерживать функцию SmartThings Find (если вы забыли, куда положили наушники, и не можете их найти, можно воспользоваться приложением SmartThings). Также будет поддерживаться подключение по Bluetooth 5.4 с функцией Auto Switch.



В каждом наушнике – по два драйвера с расширенным динамическим диапазоном. Устройство поддерживает потоковое аудио высокого разрешения (до 24 бит / 96 кГц) и объёмное аудио (при использовании со смартфонами Samsung). Длительность непрерывной работы при активированном ANC – до шести часов (плюс ещё час, если шумоподавление отключено). С подзарядкой в футляре аккумуляторов наушников хватит на 30 часов, после чего придётся заряжать и их, и футляр.



