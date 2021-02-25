ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

HI-FI & HIGH END SHOW переносится

Организаторы выставки Hi-Fi & High End Show объявили о переносе выставки на 2021 год. В Москве как...

Samsung – чемпион


25.02.2021 12:08

 

 

Аналитическая компания Omdia опубликовала отчёт, согласно которому лидерство на мировом рынке ТВ уже пятнадцатый год подряд удерживает компания Samsung Electronics. По опубликованным данным, Samsung Electronics занимает 31,8% мирового рынка телевизоров по выручке за четвёртый квартал 2020 года и сохраняет наибольшую долю на рынке в этой категории – 31,9%  – по итогам года.

 

По сути, Samsung является «законодателем мод» в отрасли: именно эта компания задаёт стандарты качества в сегменте домашних ТВ-устройств, лидирует в сегменте сверхшироких экранов с диагональю более 75 дюймов, а также создаёт новые тренды в сегменте интерьерных и так называемых «лайфстайл» телевизоров.

 

Компания и в 2021 году рассчитывает удержать позицию лидера рынка. С этой целью Samsung продолжает расширять основные продуктовые линейки, интегрирует фирменные технологии и функции во все линейки телевизоров: Neo QLED, MICRO LED, интерьерные модели. В течение следующих лет Samsung продолжит инвестировать в исследования и разработку продуктов в стратегических областях бизнеса, чтобы укрепить свои позиции.

Связанные новости:
 Samsung и правосудие: история с продолжением - 22.01.2021 16:08
 Samsung Electronics представляет новые серии ТВ - 11.01.2021 11:19
 Адаптивный HDR10+ от Samsung - 30.12.2020 12:57
 CES 2021: предварительный обзор - 18.12.2020 14:28
 110-дюймовый телевизор Samsung MicroLED - 11.12.2020 11:08
 Samsung Group: начало новой эпохи? - 26.10.2020 12:09
 Интерактив «по-самсунговски» - 23.10.2020 13:17
 Новые модели Samsung QLED 8K – в России - 29.09.2020 11:59
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2021 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007