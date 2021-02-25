Samsung – чемпион

25.02.2021 12:08

Аналитическая компания Omdia опубликовала отчёт, согласно которому лидерство на мировом рынке ТВ уже пятнадцатый год подряд удерживает компания Samsung Electronics. По опубликованным данным, Samsung Electronics занимает 31,8% мирового рынка телевизоров по выручке за четвёртый квартал 2020 года и сохраняет наибольшую долю на рынке в этой категории – 31,9% – по итогам года.

По сути, Samsung является «законодателем мод» в отрасли: именно эта компания задаёт стандарты качества в сегменте домашних ТВ-устройств, лидирует в сегменте сверхшироких экранов с диагональю более 75 дюймов, а также создаёт новые тренды в сегменте интерьерных и так называемых «лайфстайл» телевизоров.

Компания и в 2021 году рассчитывает удержать позицию лидера рынка. С этой целью Samsung продолжает расширять основные продуктовые линейки, интегрирует фирменные технологии и функции во все линейки телевизоров: Neo QLED, MICRO LED, интерьерные модели. В течение следующих лет Samsung продолжит инвестировать в исследования и разработку продуктов в стратегических областях бизнеса, чтобы укрепить свои позиции.